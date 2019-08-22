Манчестер Юнайтед лишил Погба права исполнять пенальти

Манчестер Юнайтед сменил штатного пенальтиста команды после нереализованного пенальти Поля Погба в матче против Вулверхэмптона.

Нападающий Маркус Рашфорд станет новым штатным пенальтистом Манчестер Юнайтед, сообщает The Sun.

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Отметим, что англичанин сменит Поля Погба. Решение сменить пенальтиста было принято после 2-го тура АПЛ, когда Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Вулверхэмптон (1:1), а француз не реализовал пенальти.

Добавим, что следующий матч Манчестер Юнайтед проведет 24 августа в Манчестере против Кристал Пэлас. Начало игры в 17:00.

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