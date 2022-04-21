Футбольный директор "красных дьяволов" Джон Мертоу рассказал о первых впечатлениях от общения с еще действующим главным тренером Аякса Эриком Тен Хагом.

"За последние четыре года Эрик зарекомендовал себя как один из самых ярких и успешных тренеров в Европе, известный привлекательным атакующим футболом и приверженностью молодежи.

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В наших беседах с Эриком перед назначением мы были глубоко удивлены его дальновидным видением возвращения МЮ на уровень, который мы хотели бы видеть, а также его стремлением и уверенностью достичь этого.

Мы желаем Эрику всего лучшего для успешного завершения сезона с Аяксом и с нетерпением ждем прихода в Манчестер Юнайтед летом", – цитирует Мертоу официальный сайт МЮ .

Напомним, нидерландский специалист подписал с "красными дьяволами" контракт до июня 2025-го, к исполнению своих обязанностей он приступит летом. Последние 5 лет Тен Хаг провел в Аяксе, с которым добился немалых успехов.

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