Манчестер Юнайтед и ПСЖ поборются за Дугласа Косту

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста может вскоре покинуть Турин.

Манчестер Юнайтед и ПСЖ заинтересованы в услугах вингера туринцев Дугласа Косты, информирует французское издание Le10Sport.

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Сообщается, что бразилец, который в последнее время не слишком стабильно попадает в состав чемпионов Италии, размышляет над уходом из Ювентуса.

Главными претендентами на игрока являются ПСЖ и Манчестер Юнайтед, которые будут пытаться подписать Косту летом. Парижане хотят подстраховаться и приобретут экс-футболиста Шахтера в случае продажи Неймара или Мбаппе.

Контракт Дугласа Косты с Ювентусом действует до лета 2022 года. Ожидается, что летом текущего года его трансферная стоимость составит всего 30 млн фунтов.

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