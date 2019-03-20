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Манчестер Юнайтед та ПСЖ позмагаються за Дугласа Косту

18:42 533 Читать на русском
Манчестер Юнайтед та ПСЖ позмагаються за Дугласа Косту
Дуглас Коста / twitter

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста може незабаром покинути Турин.

Манчестер Юнайтед та ПСЖ зацікавлені у послугах вінгера туринців Дугласа Кости, інформує французьке видання Le10Sport.

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Повідомляється, що бразилець, який останнім часом не надто стабільно потрапляє до складу чемпіонів Італії, роздумує над відходом з Ювентуса.

Головними претендентами на гравця є ПСЖ та Манчестер Юнайтед, які намагатимуться підписати Косту влітку. Парижани хочуть підстрахуватися та придбати екс-футболіста Шахтаря на випадок продажу Неймара або Мбаппе.

Контракт Дугласа Кости з Ювентусом чинний до літа 2022 року. Очікується, що влітку поточного року його трансферна вартість складатиме лише 30 млн фунтів.

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