Манчестер Юнайтед та ПСЖ позмагаються за Дугласа Косту

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста може незабаром покинути Турин.

Манчестер Юнайтед та ПСЖ зацікавлені у послугах вінгера туринців Дугласа Кости, інформує французьке видання Le10Sport.

Ювентус – Атлетіко: як Дуглас Коста приєднався до Роналду та познущався над Сімеоне непристойним "жестом яйцями"

Повідомляється, що бразилець, який останнім часом не надто стабільно потрапляє до складу чемпіонів Італії, роздумує над відходом з Ювентуса.

Головними претендентами на гравця є ПСЖ та Манчестер Юнайтед, які намагатимуться підписати Косту влітку. Парижани хочуть підстрахуватися та придбати екс-футболіста Шахтаря на випадок продажу Неймара або Мбаппе.

Контракт Дугласа Кости з Ювентусом чинний до літа 2022 року. Очікується, що влітку поточного року його трансферна вартість складатиме лише 30 млн фунтів.

Шахтарю на замітку: топ-10 крутих та перспективних бразильців з найкращою трансферною вартістю