Эрик Тен Хаг хочет снова поработать с ван дер Саром, ныне занимающим должность директора Аякса. Манчестер Юнайтед предлагает 51-летнему нидерландцу такой же пост в английском клубе, а наставник "красных дьяволов" лично убеждает соотечественника перебраться в Англию, сообщает Voetbalprimeur.

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В Манчестере очень довольны Тен Хагом и Антони, который тоже пришел из Аякса. Поэтому приход ван дер Сара руководство клуба оценивает положительно, хотя уговорить амстердамцев отпустить легенду будет сложно. Соглашение ван дер Сара с Аяксом рассчитано до лета 2025 года.

Интересно, что Эдвина звали в МЮ еще два года назад. Тогда знаменитый вратарь отказался, а его реакция на нынешнее приглашение пока неизвестна. Если же директор Аякса согласится на новую работу, то его в Амстердаме может заменить Данни Блинд.

Напомним, Эдвин ван дер Сар выступал за МЮ с 2005 по 2011 год, после чего завершил карьеру. В составе манкунианцев вратарь выиграл 4 титула АПЛ и стал победителем Лиги чемпионов 2007/08, отразив последний удар Николя Анелька в серии послематчевых пенальти против Челси.

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