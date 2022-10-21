Ерік Тен Хаг хоче знову попрацювати з ван дер Саром, який нині обіймає посаду директора Аякса. Манчестер Юнайтед пропонує 51-річному нідерландцю таку ж посаду в англійському клубі, а наставник "червоних дияволів" особисто переконує співвітчизника перебратися в Англію, повідомляє Voetbalprimeur.

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У Манчестері дуже задоволені Тен Хагом та Антоні, який теж прийшов з Аякса. Тому прихід ван дер Сара керівництво клубу оцінює позитивно, хоча вмовити амстердамців відпустити легенду буде складно. Угода ван дер Сара з Аяксом розрахована до літа 2025 року.

Цікаво, що Едвіна кликали в МЮ ще два роки тому. Тоді знаменитий воротар відмовився, а його реакція на теперішнє запрошення поки невідома. Якщо ж директор Аякса таки погодиться на нову роботу, то його в Амстердамі може замінити Данні Блінд.

Нагадаємо, Едвін ван дер Сар виступав за МЮ з 2005 по 2011 рік, після чого завершив кар'єру. У складі манкуніанців воротар виграв 4 титули АПЛ та став переможцем Ліги чемпіонів 2007/08, відбивши останній удар Ніколя Анелька в серії післяматчевих пенальті проти Челсі.

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