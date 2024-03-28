Бразилец, который в позапрошлом сезоне стал лучшим защитником Серии А, имеет джентльменскую договоренность с Ювентусом, что клуб не будет препятствовать трансферу, если получит хорошее предложение.

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В услугах Бремера заинтересован Манчестер Юнайтед, сообщает La Gazzetta dello Sport. Юве просит за своего игрока 60 млн евро, но манкунианцы рассчитывают сбить цену. Для этого в сделку могут включить Мейсона Гринвуда, которым ранее интересовались туринцы.

Напомним, бразилец проводит в Ювентусе лишь второй сезон. За это время он успел сыграть 72 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.