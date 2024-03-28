Бразилець, який позаминулого сезону став найкращим захисником Серії А, має джентльменську домовленість з Ювентусом, що клуб не буде перешкоджати трансферу, якщо отримає хорошу пропозицію.

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У послугах Бремера зацікавлений Манчестер Юнайтед, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Юве просить за свого гравця 60 млн євро, але манкуніанці розраховують збити ціну. Для цього в угоду можуть включити Мейсона Грінвуда, яким раніше цікавилися туринці.

Нагадаємо, бразилець проводить у Ювентусі лише другий сезон. За цей час він встиг зіграти 72 матчі у всіх турнірах, у яких забив 7 голів та віддав одну результативну передачу.