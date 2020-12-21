Найзмістовніший інтерес до 24-річного футболіста проявляє Манчестер Юнайтед, який готовий здійснити трансфер найближчим часом, повідомляє Express. Щоправда, доведеться виграти конкуренцію у Ліверпуля та Арсенала.

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За інформацією джерела, минулого літа головний тренер "Червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер не придбав кількох важливих гравців і тепер хоче надолужити згаяне. Також Манчестер Юнайтед зважає на те, що може втратити Поля Погба, який налаштований покинути Олд Траффорд.

Додамо, що Іве Біссума перейшов у Брайтон влітку 2018 року із французького Лілля за 17 млн євро. У нинішньому сезоні він провів 13 матчів в АПЛ, в яких забив один гол. Transfermarkt оцінює вартість футболіста "чайок" у 13 млн євро.

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