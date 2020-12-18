Уэйн Руни вполне может рассчитывать на продолжение семейной славы в рядах Манчестер Юнайтед.

К академии "красных дьяволов" присоединился старший сын легендарного форварда – 11-летний Кай.

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"День гордости. Кая подписал Манчестер Юнайтед. Продолжай тяжело работать, сын", – написал Руни в Twitter. Уэйн вместе с женой, Колин, лично пришел поддержать парня. Всего в семье 35-летнего англичанина четверо сыновей.

Добавим, что Уэйн Руни остается лучшим бомбардиром в истории Манчестер Юнайтед – 253 гола в 559 матчах. Сейчас он исполняет обязанности играющего тренера Дерби Каунти.

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