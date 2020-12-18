Сын Руни присоединился к академии Манчестер Юнайтед – легендарный отец остается лучшим бомбардиром клуба
Уэйн Руни вполне может рассчитывать на продолжение семейной славы в рядах Манчестер Юнайтед.
К академии "красных дьяволов" присоединился старший сын легендарного форварда – 11-летний Кай.
Сын Каннаваро присоединился к Лацио – сходство с легендарным отцом поражает
"День гордости. Кая подписал Манчестер Юнайтед. Продолжай тяжело работать, сын", – написал Руни в Twitter. Уэйн вместе с женой, Колин, лично пришел поддержать парня. Всего в семье 35-летнего англичанина четверо сыновей.
Добавим, что Уэйн Руни остается лучшим бомбардиром в истории Манчестер Юнайтед – 253 гола в 559 матчах. Сейчас он исполняет обязанности играющего тренера Дерби Каунти.
"Батько не сказав жодного поганого слова про Карпати": син Кононова – від заводу до роботи з Маркевичем в команді УПЛ