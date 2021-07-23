"Джейдон олицетворяет тот тип игрока, которого я хотел взять в команду. Это футболист атаки в лучших традициях Манчестер Юнайтед. Он станет частью команды на долгие годы. С нетерпением ждем возможности увидеть, как он расцветет.

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Его статистика голов и передач говорит за себя. Джейдон придаст нам фантастической скорости, голевого чутья и креатива. Олд Траффорд даст Санчо платформу для реализации таланта и выступлений на высшем уровне. Для своего возраста Джейдон уже достиг немало и проявил мужество, отправившись за границу, чтобы показать себя", – цитирует Сульшера официальный сайт МЮ.

Напомним, до трансфера в Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо выступал за Боруссию в течение последних 4-х сезонов. За "красных дьяволов" 22-летний вингер будет играть под 25 номером.

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