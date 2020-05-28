Манчестер Юнайтед хочет использовать Санчеса в переговорах с Боруссией Д по Санчо

Манчестер Юнайтед попытается получить хоть какую-то пользу от Алексиса Санчеса, который не оправдал надежд.

Чилийца могут использовать, чтобы сбить цену на звезду Боруссии Д Джейдона Санчо, информирует Mundo Deportivo.

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"Шмели" требуют за вингера 100 млн евро, однако Манчестер Юнайтед не горит желанием платить такие деньги в условиях кризиса. Санчес проводит неудачный сезон в аренде за Интер, поэтому скорее всего вернется на Олд Траффорд. Сульшер на него тоже не рассчитывает, а зарплата чилийца в размере 500 тысяч фунтов в неделю висит грузом. Боруссия Дортмунд имеет большой опыт реанимации карьеры игроков после провалов в других клубах (например, Пако Алькасер) и возможно хоть как-то заинтересуется Алексисом.

К слову, в нынешнем сезоне Санчо провел 23 матча в Бундеслиге, в которых забил 14 мячей и отдал 15 результативных передач. Актив Санчеса – гол и 2 ассиста в 8 матчах Серии А.

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