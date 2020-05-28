Манчестер Юнайтед хоче використати Санчеса у переговорах з Борусією Д щодо Санчо

Манчестер Юнайтед спробує отримати хоч якусь користь від Алексіса Санчеса, який не виправдав сподівань.

Чилійця можуть використати, щоб збити ціну на зірку Борусії Д Джейдона Санчо, інформує Mundo Deportivo.

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"Джмелі" вимагають за вінгера 100 млн євро, однак Манчестер Юнайтед не горить бажанням платити такі гроші в умовах кризи. Санчес проводить невдалий сезон в оренді за Інтер, тому радше за все повернеться на Олд Траффорд. Сульшер на нього також не розраховує, а зарплатня чилійця у розмірі 500 тисяч фунтів на тиждень висить тягарем. Борусія Дортмунд має чималий досвід реанімації кар'єри гравців після провалів у інших клубах (наприклад, Пако Алькасер) і можливо хоч якось зацікавиться Алексісом.

До слова, в нинішньому сезоні Санчо провів 23 матчі в Бундеслізі, в яких забив 14 м'ячів і віддав 15 результативних передач. Доробок Санчеса – гол і 2 асисти у 8 матчах Серії А.

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