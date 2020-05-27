Интер определился с будущим Санчеса – Конте выбрал себе трех форвардов на следующий сезон

Нападающему Интера Алексису Санчесу пока рано паковать чемоданы в Манчестер.

Миланский клуб намерен оставить в своем лагере Алексиса Санчеса, сообщает Tuttosport.

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Представители Интера начнут переговоры с Манчестер Юнайтед о продлении арендного соглашения чилийца еще на сезон. Наставник "нерадзурри" Антонио Конте готовится в следующем сезоне выступать с атакующим трио – Санчес, Лукаку и Эдинсон Кавани. Напомним, последний пока защищает цвета ПСЖ.

В нынешнем сезоне Серии А Алексис провел 9 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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