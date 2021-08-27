Сегодня, 27 августа, наставник туринцев провел традиционную пресс-конференцию перед матчем 2-го тура Серии А против Эмполи. Среди прочего Аллегри ответил на вопрос о будущем португальского форварда.

"Криштиану Роналду вчера сказал мне, что хочет покинуть Ювентус немедленно. Это абсолютная правда. Поэтому он не тренировался с нами сегодня и не сыграет завтра с Эмполи", – цитирует Аллегри TuttоSport.

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Напомним, что последние несколько дней европейские СМИ сообщают о близком переходе Роналду в Манчестер Сити. За три года в Турине Криштиану дважды стал обладателем Скудетто. А вот в Лиге чемпионов за этот период Ювентус не выходил хотя бы в полуфинал. Всего в футболке Юве Роналду забил 101 гол в 134-х матчах.

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