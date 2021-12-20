Манчестер Юнайтед готовий допомогти Барселоні підписати Кавані – форвард також піде на поступки
Каталонський клуб близький до підписання Едінсона Кавані під час зимового трансферного вікна.
Досвідчений уругваєць може стати одним із перших трансферів Барселони у січні. Фінансові проблеми клубу не повинні стати перешкодою, повідомляє Diario Sport.
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За інформацією джерела, Кавані повинен підписати з каталонцями контракт на півтора року. Окрім того, Манчестер Юнайтед готовий відпустити 32-річного уругвайця безкоштовно. Також форвард перші шість місяців згоден отримувати невисоку зарплату, щоб Барса мала можливість зареєструвати його угоду в Ла Лізі.
До слова, повернення у Манчестер Кріштіану Роналду та травми залишили Кавані майже без ігрової практики. У нинішньому сезоні Едінсон лише 8 разів з'являвся на полі, зігравши сумарно 274 хвилини і забивши один гол.
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