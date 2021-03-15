От решения защитника Реала Серхио Рамоса зависит не только его будущее.

Капитан Королевского клуба до сих пор ведет напряженные переговоры по новому контракту. В последнее время новости становятся все позитивные, из-за чего желающим подписать Рамоса приходится искать другие цели.

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В частности Манчестер Юнайтед видит в 34-летнем испанце приоритетный вариант для усиления защиты, но параллельно готовит запасной план, утверждает Todo Fichajes. Отмечается, что манкунианцы обратили свое внимание на центрбэка Вильярреала Пау Торреса, трансферная стоимость которого оценивается в 50 млн евро.

К слову, Пау младше своего звездного коллеги на 10 лет, но может похвастаться статусом одного из лидеров своего клуба и основного игрока сборной. В нынешнем сезоне Торрес сыграл за Вильярреал 32 матча во всех турнирах, забив три гола. Один из этих мячей влетел в ворота Динамо и оказался победным в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы.

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