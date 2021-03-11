Руководство мадридского Реала работает над разными вариантами, чтобы сохранить в команде Серхио Рамоса.

Действующее соглашение испанского центрбэка истекает летом. Стороны пока не пришли к согласию относительно его пролонгации. Главная проблема – зарплата. Рамос хочет сохранить ее на текущем уровне (12 млн евро), а клуб стремится уменьшить ежегодные выплаты на 10%.

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В то же время испанские СМИ утверждают, что Реал и его капитан решительно настроены найти консенсус. Немало ожидается от личной встречи Рамоса и Флорентино Переса.

По информации ведущего программы El Chiringuito Хосеп Педрероль, президент "сливочных" подготовил для Рамоса неординарное предложение. Функционер настаивает на уменьшении зарплаты в новом контракте, но обещает хорошие перспективы для будущего. Серхио гарантируют, что в случае желания начать тренерскую карьеру, он получит должность в структуре клуба и со временем возглавит первую команду.

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