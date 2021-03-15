Капітан Королівського клубу досі веде напружені переговори щодо нового контракту. Останнім часом новини стають дедалі позитивніші, тому охочим підписати Рамоса доводиться шукати інші цілі.

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Зокрема Манчестер Юнайтед вбачає у 34-річному іспанцеві пріоритетний варіант для підсилення захисту, але паралельно готує запасний план, стверджує Todo Fichajes. Зазначається, що манкуніанці звернули свою увагу на центрбека Вільяреала Пау Торреса, трансферна вартість якого оцінюється у 50 млн євро.

До слова, Пау молодший за свого зіркового колегу на 10 років, але може похизуватися статусом одного з лідерів свого клубу та основного гравця збірної. У нинішньому сезоні Торрес зіграв за Вільяреал 32 матчі у всіх турнірах, забивши три голи. Один із цих м'ячів влетів у ворота Динамо і виявився переможним у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи.

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