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Манчестер Юнайтед готов побить трансферный рекорд ван Дейка ради защитника Лестера

10:58 92 Читати українською
Манчестер Юнайтед готов побить трансферный рекорд ван Дейка ради защитника Лестера
Харри Магуайр / Reuters

Манкунианцы не будут жалеть денег на усиление в летнее трансферное окно.

Английский гранд готов раскошелиться на защитника Лестера Харри Магуайра, передает MEN.

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На центрбека "лис" и сборной Англии руководство МЮ планирует выделить 90 миллионов фунтов. "Красные дьяволы" убеждены, что такая сумма заставит Лестер отпустить своего лидера. Если трансфер состоится, то Магуайр станет самым дорогим защитником мира, побив рекорд Вирджила ван Дейка. Ливерпуль отдал за бывшего игрока Саутгемтона 75 миллионов фунтов.

В сезоне 2018/19 26-летний Магуайр забил 3 гола в 31-м матче за Лестер.

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