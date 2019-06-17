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Манчестер Юнайтед готовий побити трансферний рекорд ван Дейка заради захисника Лестера

10:58 295 Читать на русском
Манчестер Юнайтед готовий побити трансферний рекорд ван Дейка заради захисника Лестера
Харрі Магуайр / Reuters

Манкуніанці не будуть шкодувати грошей на підсилення у літнє трансферне вікно.

Англійський гранд готовий розщедритися на захисника Лестера Харрі Магуайра, інформує MEN.

Манчестер Юнайтед пообіцяв Сульшеру солідну суму на літні трансфери

На центрбека "лисів" і збірної Англії керівництво МЮ планує виділити 90 мільонів фунтів. "Червоні дияволи" переконані, що така сума змусить Лестер відпустити свого лідера. Якщо трансфер відбудеться, то Магуайр стане найдорожчим захисником світу, побивши рекорд Вірджила ван Дейка. Ліверпуль віддав за колишнього гравця Саутгемтона 75 мільйонів фунтів.

У сезоні 2018/19 26-річний Магуайр забив 3 голи у 31-у матчі за Лестер.

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