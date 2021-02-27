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Голкипер Давид Де Хеа и нападающий Антони Марсьяль попали в шорт-лист игроков МЮ на выход, сообщает Eurosport.

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Благодаря продаже этих футболистов боссы Юнайтед намерены собрать достаточно средств для подписания звезды Боруссии Д Джейдона Санчо. По информации СМИ, испанским голкипером активно интересуется ПСЖ. Также на потенциальный уход Де Хеа влияет другой вратарь МЮ Дин Хендерсон, который недоволен своим игровым временем в клубе.

В нынешнем сезоне АПЛ Марсьяль провел 20 матчей, в которых отметился 4 голами и тремя ассистами.

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