Манчестер Юнайтед готовий до продажу двох своїх зірок
Керівництво манкуніанців може значно поповнити свій бюджет під час літнього трансферного вікна.
Голкіпер Давід Де Хеа та нападник Антоні Марсьяль потрапили до шорт-листа гравців МЮ на вихід, повідомляє Eurosport.
Манчестер Юнайтед намагається втримати Погба – цього хоче Сульшер
Завдяки продажу цих футболістів боси Юнайтед мають намір зібрати достатньо коштів для підписання зірки Борусії Д Джейдона Санчо. За інформацією ЗМІ, іспанським голкіпером активно цікавиться ПСЖ. Також на потенційний відхід Де Хеа впливає інший воротар МЮ Дін Хендерсон, який незадоволений своїм ігровим часом у клубі.
У нинішньому сезоні АПЛ Марсьяль провів 20 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та трьома асистами.
Зінченко прийме Вест Хем, надія Маліновського, Мілан проти Фонсеки та дуель Тухель-Сульшер: прев'ю космічного вікенду