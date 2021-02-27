Керівництво манкуніанців може значно поповнити свій бюджет під час літнього трансферного вікна.

Голкіпер Давід Де Хеа та нападник Антоні Марсьяль потрапили до шорт-листа гравців МЮ на вихід, повідомляє Eurosport.

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Завдяки продажу цих футболістів боси Юнайтед мають намір зібрати достатньо коштів для підписання зірки Борусії Д Джейдона Санчо. За інформацією ЗМІ, іспанським голкіпером активно цікавиться ПСЖ. Також на потенційний відхід Де Хеа впливає інший воротар МЮ Дін Хендерсон, який незадоволений своїм ігровим часом у клубі.

У нинішньому сезоні АПЛ Марсьяль провів 20 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та трьома асистами.

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