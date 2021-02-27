"Красные дьяволы" пытаются убедить француза подписать новое соглашение, ведь нынешнее действует только до лета 2022-го, сообщает ESPN.

Брат Погба угрожает Манчестер Юнайтед бесплатной потерей звездного француза

Если сторонам не удастся договориться о продолжении сотрудничества, то МЮ придется продать Погба летом или позже отпустить на правах свободного агента. Правда, такой вариант развития событий не устроит Уле Гуннара Сульшера, который хочет видеть Поля в команде и в дальнейшем.

Напомним, не так давно Мино Райола, агент 27-летнего центрхава, заявлял, что Погба не будет продлевать контракт с МЮ. В текущем сезоне француз провел 28 матчей (4 гола и 3 ассиста). Сейчас он залечивает травму.

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