Самый дорогой трансфер в истории и еще два игрока – Манчестер Юнайтед разработал план, чтобы уничтожить Ливерпуль

Манчестер Юнайтед планирует провести мощную трансферную кампанию, чтобы вернуться на вершину английского футбола.

"Красные дьяволы" определились с тремя приоритетными трансферами и не пожалеют денег несмотря на возможный спад экономики из-за пандемии коронавируса, информируют британские таблоиды.

Реал планирует перехватить трансферную цель Манчестер Юнайтед

Топ-цель Манчестер Юнайтед – вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо, который имеет все шансы превратиться в самого дорогого футболиста в истории клуба. Манкунианцы готовы выделить на приобретение 20-летнего англичанина фантастические 120 млн фунтов (130 млн евро). Именно столько просит немецкий клуб.

МЮ находится на поул-позишн в гонке за Санчо, опережая Реал, Челси, Барселону и Ливерпуль. Ни один из этих клубов пока не готов платить больше ста миллионов.

Кроме этого, "дьяволы" подпишут еще двух звездных хавбеков. Усилить центр поля команды Сульшера должны Джеймс Мэддисон (Лестер) и Джек Грилиш (Астон Вилла). За обоих придется выложить более 100 млн евро.

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