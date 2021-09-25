Манчестер Юнайтед драматично поступився Астон Віллі – Фернандеш не забив вирішальний пенальті у компенсований час
В рамках 6-го туру АПЛ Астон Вілла мінімально здолала Манчестер Юнайтед. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Англії 2021/22, 6-й тур
Манчестер Юнайтед – Астон Вілла – 0:1
Гол: Хоз, 88
Нереалізований пенальті: Фернандеш, 90+1
Евертон – Норвіч – початок о 17:00
Лідс – Вест Хем – початок о 17:00
Лестер – Бернлі – початок о 17:00
Уотфорд – Ньюкасл – початок о 17:00
Брентфорд – Ліверпуль – початок о 19:30
Ігрову програму вікенду в англійській Прем'єр-лізі відкривав поєдинок Манчестер Юнайтед – Астон Вілла. Загалом, у першій половині обидві команди мали шанси відкривати рахунок, але "левам" постійно бракувало реалізації, а у манкуніанців на заваді постійно вставав голкіпер. Також "дияволи" на 34-й втратили травмованого Шоу, якого замінив Далот. Зрештою, суперники пішли на перерву із нульовим рахунком на табло.
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У другому таймі гольова засуха тривала аж до 88-ї хвилини, коли Луїс майстерно навісив з кутового, а Хоз ударом головою замкнув. Господарі одразу кинулись в атаку, щоб зрівняти рахунок, й за кілька хвилин заробили одинадцятиметровий, однак його не зумів реалізувати Фернандеш – м'яч після його удару пролетів над поперечиною. У підсумку – мінімальна перемога Астон Вілли.
Зазначимо, що цей матч став першим для Роналду після повернення у МЮ, у якому він пішов з поля без забитого м'яча.