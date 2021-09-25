Чемпіонат Англії 2021/22, 6-й тур

Манчестер Юнайтед – Астон Вілла – 0:1

Гол: Хоз, 88

Нереалізований пенальті: Фернандеш, 90+1

Евертон – Норвіч – початок о 17:00

Лідс – Вест Хем – початок о 17:00

Лестер – Бернлі – початок о 17:00

Уотфорд – Ньюкасл – початок о 17:00

Брентфорд – Ліверпуль – початок о 19:30

Ігрову програму вікенду в англійській Прем'єр-лізі відкривав поєдинок Манчестер Юнайтед – Астон Вілла. Загалом, у першій половині обидві команди мали шанси відкривати рахунок, але "левам" постійно бракувало реалізації, а у манкуніанців на заваді постійно вставав голкіпер. Також "дияволи" на 34-й втратили травмованого Шоу, якого замінив Далот. Зрештою, суперники пішли на перерву із нульовим рахунком на табло.

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У другому таймі гольова засуха тривала аж до 88-ї хвилини, коли Луїс майстерно навісив з кутового, а Хоз ударом головою замкнув. Господарі одразу кинулись в атаку, щоб зрівняти рахунок, й за кілька хвилин заробили одинадцятиметровий, однак його не зумів реалізувати Фернандеш – м'яч після його удару пролетів над поперечиною. У підсумку – мінімальна перемога Астон Вілли.

Зазначимо, що цей матч став першим для Роналду після повернення у МЮ, у якому він пішов з поля без забитого м'яча.

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