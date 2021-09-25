Захисник лондонців Антоніо Рюдігер не може знайти спільної мови з керівництвом клубу та вже знайшов собі два запасні варіанти.

28-річний оборонець досі не може зійтись у фінансовій стороні нового контракту з Челсі, інформує Marca. Рюдігер хоче 10 мільйонів євро, а "сині" пропонують 6,5 млн.

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На фоні невизначеності у майбутньому в Антоніо з'явилась ціль – перебратись у Реал. Поки невідомо, чи клуб зацікавлений у гравцеві. Також за ситуацією між Рюдігером і Челсі пильно стежить Баварія, яка не проти підсилити оборонні редути.

До слова, контракт Антоніо завершується наприкінці поточного сезону. Він захищає кольори лондонців з 2017-го, перебравшись із Роми.

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