Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 3:0 – видео голов и обзор матча
08:35 - Читати українською
МЮ без особых проблем разгромил Ноттингем Форест в 17-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Рашфорд уже к 22 минуте имел в активе гол+пас. Сперва замкнул подачу с углового от Эриксена, а затем ассистировал Марсьялю. "Лес" сократил отставание, но мяч отменили из-за офсайда.
Манчестер Юнайтед разгромил Ноттингем, вплотную приблизившись к зоне ЛЧ – Рашфорд забил гол и отдал ассист.
МЮ продолжил тотально преобладать. Точку поставил Фред на 87 минуте. Победа позволила "красным дьяволам" набрать 29 зачетных баллов и закрепиться на 5 строчке. Ноттингем с 13 очками остался предпоследним.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter