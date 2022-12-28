МЮ без особых проблем разгромил Ноттингем Форест в 17-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Рашфорд уже к 22 минуте имел в активе гол+пас. Сперва замкнул подачу с углового от Эриксена, а затем ассистировал Марсьялю. "Лес" сократил отставание, но мяч отменили из-за офсайда.

Манчестер Юнайтед разгромил Ноттингем, вплотную приблизившись к зоне ЛЧ – Рашфорд забил гол и отдал ассист.