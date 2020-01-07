toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Манчестер Юнайтед – Ман Сити: болельщиков "горожан" будут выводить из домашних секторов Олд Траффорд

7 января 19:35 235 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Ман Сити: болельщиков "горожан" будут выводить из домашних секторов Олд Траффорд
Болельщик Манчестер Сити / Фото AP

Во время встречи 1/2 финала Кубка английской Лиги будут действовать повышенные меры безопасности.

70’ Маркус Рашфорд
 
Бернарду Силва 17’
Рияд Марез 33’
Андреас Перейра 39’
17’ Бернарду Силва
33’ Рияд Марез
39’ Андреас Перейра
70’ Маркус Рашфорд

Из домашних секторов Манчестер Юнайтед будут выводить всех болельщиков Сити во время полуфинального дерби, сообщает BBC.

Гвардиола засыпал Сульшера комплиментами накануне дерби Манчестера

Стоит отметить, что это будет касаться не только фанатов, которые появятся с голубой символикой, а и тех зрителей, кто голосом будет поддерживать команду Гвардиолы во время поединка Кубка лиги.

Все это связывают с мерами безопасности, чтобы избежать столкновений и провокаций между сверхпринципиальными соперниками. Лишь 5% билетов предусмотрены для болельщиков Зинченко и компании. Такие же меры будут приняты для гостей и во время ответного матча на Этихад Стэдиум, который запланирован на 29 января.

Напомним, зрители могут посмотреть манчестерское дерби уже сегодня, 7 января, начало в 22:00. Онлайн-трансляцию также проведет Футбол 24.

"Безсоромний клоун": Зінченко скопіював Мбаппе та розпалив війну в мережі – у Ліверпулі шалено "підгорає" через українця

blog_ava
Динамо официально разорвало контракт с легионером
17 января
1543
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Манчестер Сити Манчестер Сити футбольные фанаты Кубок английской лиги 2019/20 Кубок английской лиги Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
34
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук