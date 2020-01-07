Манчестер Юнайтед – Ман Сити: болельщиков "горожан" будут выводить из домашних секторов Олд Траффорд

Во время встречи 1/2 финала Кубка английской Лиги будут действовать повышенные меры безопасности.

Из домашних секторов Манчестер Юнайтед будут выводить всех болельщиков Сити во время полуфинального дерби, сообщает BBC.

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Стоит отметить, что это будет касаться не только фанатов, которые появятся с голубой символикой, а и тех зрителей, кто голосом будет поддерживать команду Гвардиолы во время поединка Кубка лиги.

Все это связывают с мерами безопасности, чтобы избежать столкновений и провокаций между сверхпринципиальными соперниками. Лишь 5% билетов предусмотрены для болельщиков Зинченко и компании. Такие же меры будут приняты для гостей и во время ответного матча на Этихад Стэдиум, который запланирован на 29 января.

Напомним, зрители могут посмотреть манчестерское дерби уже сегодня, 7 января, начало в 22:00. Онлайн-трансляцию также проведет Футбол 24.

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