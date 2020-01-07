toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Юнайтед – Ман Сіті: вболівальників "містян" будуть виводити з домашніх секторів Олд Траффорд

19:35 551 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Ман Сіті: вболівальників "містян" будуть виводити з домашніх секторів Олд Траффорд
Вболівальник Манчестер Сіті / Фото AP

Під час зустрічі 1/2 фіналу Кубка англійської Ліги будуть діяти підвищені заходи безпеки.

 

З домашніх секторів Манчестер Юнайтед будуть виводити усіх вболівальників Сіті під час півфінального дербі, повідомляє BBC.

Гвардіола засипав Сульшера компліментами напередодні дербі Манчестера

Варто відзначити, що це стосуватиметься не лише фанатів, які з'являться з блакитною символікою, а і тих глядачів, хто голосом підтримуватиме команду Гвардіоли під час двобою Кубка ліги.

Все це пов'язують із заходами безпеки, щоб уникнути сутичок і провокацій між надпринциповими суперниками. Лише 5% квитків передбачені для вболівальників Зінченка і компанії. Такі ж заходи будуть прийняті для гостей і під час матчу-відповіді на Етіхад Стедіум, який запланований на 29 січня.

Нагадаємо, глядачі можуть переглянути манчестерське дербі вже сьогодні, 7 січня, початок о 22:00. Онлайн-трансляцію також проведе Футбол 24.

"Безсоромний клоун": Зінченко скопіював Мбаппе та розпалив війну в мережі – у Ліверпулі шалено "підгорає" через українця

blog_ava
Барселона оголосила заявку на Суперкубок Іспанії – три зіркові гравці основи поза складом
14:00
2821
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Манчестер Сіті футбольні фанати Кубок англійської ліги Кубок англійської ліги 2019/20 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
19
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук