Манчестер Юнайтед – Ман Сіті: вболівальників "містян" будуть виводити з домашніх секторів Олд Траффорд

Під час зустрічі 1/2 фіналу Кубка англійської Ліги будуть діяти підвищені заходи безпеки.

З домашніх секторів Манчестер Юнайтед будуть виводити усіх вболівальників Сіті під час півфінального дербі, повідомляє BBC.

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Варто відзначити, що це стосуватиметься не лише фанатів, які з'являться з блакитною символікою, а і тих глядачів, хто голосом підтримуватиме команду Гвардіоли під час двобою Кубка ліги.

Все це пов'язують із заходами безпеки, щоб уникнути сутичок і провокацій між надпринциповими суперниками. Лише 5% квитків передбачені для вболівальників Зінченка і компанії. Такі ж заходи будуть прийняті для гостей і під час матчу-відповіді на Етіхад Стедіум, який запланований на 29 січня.

Нагадаємо, глядачі можуть переглянути манчестерське дербі вже сьогодні, 7 січня, початок о 22:00. Онлайн-трансляцію також проведе Футбол 24.

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