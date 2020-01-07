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Гвардиола засыпал Сульшера комплиментами накануне дерби Манчестера

7 января 08:56 169 Читати українською
Гвардиола засыпал Сульшера комплиментами накануне дерби Манчестера
Гвардиола и Сульшер / фото с открытых источников

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против Манчестер Юнайтед в Кубке английской лиги и оценил работу Уле Гуннара Сульшера.

70’ Маркус Рашфорд
 
Бернарду Силва 17’
Рияд Марез 33’
Андреас Перейра 39’
17’ Бернарду Силва
33’ Рияд Марез
39’ Андреас Перейра
70’ Маркус Рашфорд

"Мне кажется, Уле начинает видеть в команде те черты, которые ему и нужны. Нелегко управлять большой командой. От тренера всегда требуют побед, но тренерам нужно время. Я думаю, Ман Юнайтед начинают играть именно так, как хочет Уле.

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В прошлом месяце мы уже играли с МЮ. Тогда мы пропускали контратаки, так как они умудрялись за две-три секунды доставить мяч в штрафную. МЮ играет в отличном темпе, у них в составе есть очень талантливые исполнители.

Знаю, что в те годы, когда меня здесь не было, мы были шумными соседями. Теперь я не знаю, кто мы. Думаю, мы больше не шумный сосед для Манчестер Юнайтед", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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Напомним, матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити в рамках полуфинала Кубка лиги состоится сегодня, 7 сичня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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