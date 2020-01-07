Гвардиола засыпал Сульшера комплиментами накануне дерби Манчестера

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против Манчестер Юнайтед в Кубке английской лиги и оценил работу Уле Гуннара Сульшера.

"Мне кажется, Уле начинает видеть в команде те черты, которые ему и нужны. Нелегко управлять большой командой. От тренера всегда требуют побед, но тренерам нужно время. Я думаю, Ман Юнайтед начинают играть именно так, как хочет Уле.

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В прошлом месяце мы уже играли с МЮ. Тогда мы пропускали контратаки, так как они умудрялись за две-три секунды доставить мяч в штрафную. МЮ играет в отличном темпе, у них в составе есть очень талантливые исполнители.

Знаю, что в те годы, когда меня здесь не было, мы были шумными соседями. Теперь я не знаю, кто мы. Думаю, мы больше не шумный сосед для Манчестер Юнайтед", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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Напомним, матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити в рамках полуфинала Кубка лиги состоится сегодня, 7 сичня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.