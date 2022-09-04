Протистояння на "Олд Траффорд" між Манчестер Юнайтед та Арсеналом закриватиме програму шостого ігрового дня у Прем’єр-лізі. Розпочнеться центральний матч туру у неділю, 4 вересня, о 18:30 за київським часом.

Трансляція

Одну з головних битв уікенду дивіться на setantasports.com. Коментуватиме поєдинок Іван Громіков.

Орієнтовні склади

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Мартінес, Маласія – Мактомінай, Еріксен, Еланга, Санчо, Фернандеш – Рашфорд.

Арсенал: Ремсдейл – Вайт, Саліба, Габріел, Тірні – Локонга, Джака, Сака, Сміт-Роу, Мартінеллі – Жезус.

Арбітри

Головний рефері – Пол Тірні, асистенти: Лі Беттс, Константин Хатзідакіс, четвертий рефері: Саймон Хупер, судді VAR: Лі Мейсон, Ніл Девіс.

Пол Тірні / фото premierleague.com

Поточна форма

В умовах насиченого графіку навіть один день переваги матиме значення. І в Арсенала такий день буде, адже свою гру 5-го туру лондонці провели у середу, а Манчестер Юнайтед – у четвер.

Крім того, вражає форма команди Мікеля Артети. Вперше із сезону 2004/2005 Арсенал виграв усі 5 стартових турів АПЛ (тоді у підсумку команда фінішувала другою). Звичайно, можна робити поправку на відносно легкий календар, проте у попередніх сезонах це не заважало "канонірам" губити очки у здавалося прохідних поєдинках. Хай там як, саме двобій на "Олд Траффорд" і стане серйозною перевіркою для лондонців.

Особливо з врахуванням того, як змінився Манчестер Юнайтед. Здається, у клубі почали забувати про жахливий старт сезону (поразки від Брайтона (1:2) та Брентфорда (0:4). Після цього хлопці Тен Хага здобули три перемоги. Постраждали Ліверпуль (2:1), Саутгемптон (1:0) та Лестер (1:0). І справа не лише у результатах – МЮ демонструє футбол хорошої якості.

Святкування лондонців / фото Арсенал

Історія протистоянь

У минулому сезоні команди обмінялися домашніми перемогами. На "Олд Траффорд" було зафіксовано рахунок 3:2, а на "Емірейтс" – 3:1. Три голи у цих поєдинках записав до активу Кріштіану Роналду.

За останні чотири сезони АПЛ ця перемога Юнайтед залишається єдиною. Це при тому, що за цей час Арсенал чотири рази перемагав МЮ.

Антоні / фото skysports

Кадрова ситуація

Арсенал не може розраховувати одразу на кількох виконавців. Надовго вибули Томас Партей та Мохамед Елнені, все ще не працює у загальній групі Райсс Нельсон. В останньому матчі з Астон Віллою неприємних ударів зазнали Мартін Едегор та Арон Ремсдейл, пропускав зустріч з бірмінгемцями Олександр Зінченко.

Не назвеш вдалим початок сезону для Антоні Марсьяля, який поки бореться з ушкодженнями. Зате на тижні у заявку МЮ повернувся швед Віктор Лінделеф. Інтенсивніше у гру входить недавній новачок Каземіро. А напередодні у Манчестер переїхали ще два зіркові новобранці: словацький воротар Мартін Дубравка (на правах оренди з Ньюкасла) та бразильський вінгер Антоні (придбаний в Аякса за шалені 100 мільйонів євро). Хоча про їхні дебюти у неділю говорити, мабуть, передчасно.