Бернарду Сілва може провести сезон 2022/23 у складі одного з іспанських грандів.

За інформацією низки авторитетних видань, Манчестер Сіті серйозно націлився на підписання Лукаса Пакети з Ліона, але для цього "містянам" необхідно когось продати. Вибір впав на Бернарду Сілву, агент якого – Жорже Мендеш – давно веде перемовини щодо переїзду португальця на Піренеї.

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Daily Mail повідомляє, що чемпіон Англії запропонував свого хавбека Барселоні за 67 мільйонів фунтів стерлінгів – саме стільки необхідно, аби придбати Пакету (якщо у битву не влізе Тоттенхем). Це не перша спроба вихопити Бернарду з табору Сіті. Влітку ПСЖ намагався обміняти Неймара на Сілву, однак в клубі виступили з рішучою відмовою.

Втім, Манчестер Сіті встиг передумати. За інформацією L'Equipe, клуб відкритий до пропозицій, а Гвардіола зацікавлений у трансфері Пакети. Ба більше – "сині" запропонували футболіста Барселоні. Журналістка Хелена Кондіс Едо повідомляє, що каталонці дужн серйозно націлились на підписання Бернарду – прямо зараз це їхня головна трансферна ціль. Diario Sport додає, що інтерес "блаугранас" до лідера збірної Португалії виник ще кілька місяців тому, однак тоді англійці не збиралися вести перемовин.

Видання зазначає, Сілву також пропонували мадридському Реалу. Втім, його колишній тренер у Бенфіці – Елдер Крістовао – заявив, що Бернарду з дитинства мріяв досягти успіху в Барсі. Він вважає, що його гра ідеально пасувала б Барселоні.

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