Манчестер Сити получил группу мечты, а стартовал дома против самого легкого соперника. Казалось, команда Гвардиолы не будет иметь никаких проблем. Даже с учетом травм де Брюйне, Грилиша, Стоунза и Ковачича.

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"Горожане" вышли размазать Црвену Звезду по газону. В первом тайме хозяева нанесли 22 удара по воротам сербов. Остро стрелял Альварес, приложился к мячу Родри, с отличной позиции бил Фоден... и главное – три момента имел Холанд.

Сбитый прицел норвежца был замечен еще с Вест Хэмом. Сегодня транжирство продолжилось. Эрлинг никак не мог качественно пробить, а когда подстроился под мяч, то попал в перекладину. Ужасная реализация.

Перед перерывом Црвена Звезда шокировала мир, забив с первого удара. Мяч завис в центре поля, Иванич мгновенно покатил вперед и вывел Букари один на один с голкипером. Лайнсмэн зафиксировал офсайд, но VAR исправил ошибку.

Манчестер Сити в перерыве получил нагоняй от Пепа и начал забивать. Холанд немного компенсировал свои промахи ассистом на Альвареса, а чемпион мира протолкнул мяч мимо голкипера.

Вратарь Црвены Звезды показывал чудеса реакции. В активе Омри Глазера в общем 13 сэйвов. Но израильтянин слишком поверил в себя. Он пошел на перехват и махнул рукой мимо мяча, благодаря чему Альварес подачей со штрафного оформил дубль.

Родри нашел коридор, вбежал в него и аккуратно третьим голом снял вопрос о победителе. Манчестер Сити создал себе проблемы, но завоевал обязательные три очка.