Защитник сборной Португалии и Манчестер Сити Жоау Канселу продолжит свою карьеру в Барселоне.

"Блаугранас" долго следили за португальским футболистом. Наставник Барселоны Хави очень хотел видеть в своей команде Жоау Канселу, поскольку считает, что он сможет усилить линию защиты.

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Как сообщает Маттео Моретто, каталонцы и Манчестер Сити завершают переход португальца. Канселу присоединится к Барселоне на правах аренды с опцией необязательного выкупа. Сам игрок уже согласовал личный контракт с "блаугранас".

Напомним, что Жоау Канселу выступает за Манчестер Сити с 2019 года. В активе защитника 154 матча за "горожан", в которых он забил девять голов и отдал 22 голевые передачи.

Часть прошлого сезона португалец провел, выступая за Баварию, но мюнхенцы не захотели оформить полноценный трансфер.

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