toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛИТВА - УКРАЇНА ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ман Сіті та Аталанта привітали Зінченка та Маліновського із забитими голами у складі збірної України

12:19 580 Читать на русском
Ман Сіті та Аталанта привітали Зінченка та Маліновського із забитими голами у складі збірної України
Олександр Зінченко та Руслан Маліновський

Клуби легіонерів збірної України оперативно відреагували на забиті м'ячі своїх футболістів у ворота Литви.

Забиті м'ячі Олександра Зінченка і Руслана Малыновського у вчорашньому поєдинку відбору Євро-2020 проти Литви (3:0) не залишилися непоміченими у їхніх командах. Обидва клуби – і Манчестер Сіті, і Аталанта – привітали своїх українських футболістів з успіхом.

"Може, забиватиму більше за Мессі", – Зінченко присвятив мамі свій гол у ворота збірної Литви

Нагадаємо, саме хавбек Аталанти був визнаний найкращим гравцем "синьо-жовтих" у матчі проти Литви за версією InStat.

Литва – Україна: Марлос магічний, день бабака Зінченка і Сіті-стиль – однією лівою наблизили Євро-2020, але є 2 мінуси

blog_ava
Маліновський заявив, що збірній України рано думати про вихід на Євро-2020 навіть після перемоги над Литвою
06:30
5561
Теги
Головне Олександр Зінченко Олександр Зінченко Руслан Маліновський Руслан Маліновський Литва Литва Україна Україна Євро-2020
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
18
хв
Рух
17:30
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук