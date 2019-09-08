Ман Сіті та Аталанта привітали Зінченка та Маліновського із забитими голами у складі збірної України

Клуби легіонерів збірної України оперативно відреагували на забиті м'ячі своїх футболістів у ворота Литви.
Забиті м'ячі Олександра Зінченка і Руслана Малыновського у вчорашньому поєдинку відбору Євро-2020 проти Литви (3:0) не залишилися непоміченими у їхніх командах. Обидва клуби – і Манчестер Сіті, і Аталанта – привітали своїх українських футболістів з успіхом.
"Може, забиватиму більше за Мессі", – Зінченко присвятив мамі свій гол у ворота збірної Литви
Нагадаємо, саме хавбек Аталанти був визнаний найкращим гравцем "синьо-жовтих" у матчі проти Литви за версією InStat.
Литва – Україна: Марлос магічний, день бабака Зінченка і Сіті-стиль – однією лівою наблизили Євро-2020, але є 2 мінуси