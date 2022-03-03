"Железнодорожники" без каких-либо шансов уступили середняку второго дивизиона, пропустив четыре "сухих" мяча и не реализовав пенальти.

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Кстати, этот матч стал официальным дебютом для центрального дефицита Марка Рене Мампасси. Экс-игрок молодежной сборной Украины переехал в Москву зимой и, очевидно, не собирается покинуть страну-агроссорку. Более того, Мампасси якобы даже получил российский паспорт.

Напомним, после начала войны в Украине Россия и ее футбол подверглись серьезным санкциям. Отобрано право на финал ЛЧ, клубы и сборные отстранены от международных матчей, тренеры с игроками бегут из страны-агрессора, а российские олигархи потеряли миллиарды долларов.

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