Российский футбольный союз готовит единый иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (САS), умоляя отменить принятое ФИФА и УЕФА решение отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.

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В сообщении на официальном сайте организации говорится, что оккупанты хотят восстановить право всех российских команд на участие в турнирах, в которых они участвовали. Более того, агрессоры даже посягают на компенсацию. Похоже, их футболу понравилось ходить по пути, который проложил "российский военный корабль". САS имеет все шансы устроить это снова.

Напомним, после начала войны в Украине Россия и ее футбол подверглись серьезным санкциям. Отобрано право на финал ЛЧ, клубы и сборные отстранены от международных матчей, тренеры с игроками сбегают из страны-агрессора, а российские олигархи потеряли миллиарды долларов.

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