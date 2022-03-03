"Залізничники" без жодних шансів поступилися середняку другого дивізіону, пропустивши чотири "сухих" м'ячі та не реалізувавши пенальті.

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До слова, цей матч став офіційним дебютом для центрального захисника Марка Рене Мампассі. Екс-гравець молодіжної збірної України перебрався у Москву взимку і, очевидно, не має наміру покидати країну-агресорку. Ба більше, Мампассі нібито вже навіть отримав російський паспорт.

Нагадаємо, після початку війни в Україні Росія та її футбол зазнали серйозних санкцій. Відібрано право на фінал ЛЧ, клуби і збірні відсторонені від міжнародних матчів, тренери з гравцями тікають з країни-агресора, а російські олігархи втратили мільярди доларів.

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