Мама Роналду встретилась с Папой на генеральной аудиенции в Ватикане и подготовила презент. Она подарила Франциску футболку сборной Португалии с фамилией сына. "Очень уникальные эмоции. Спасибо", – так Мария подписала в Instagram совместное фото с Папой.

Напомним, что Франциск – аргентинец. Папа Римский является ярым футбольным болельщиком. Он поддерживает аргентинский Сан-Лоренсо и национальную сборную.

Папа Римський подякував Мессі за пам'ятний подарунок