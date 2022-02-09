Мама Роналду подарила Папе Римскому футболку Криша
16:18 - Читати українською
Мария Долореш Авейру решила, что Франциск обрадуется футболке сборной Португалии.
Мама Роналду встретилась с Папой на генеральной аудиенции в Ватикане и подготовила презент. Она подарила Франциску футболку сборной Португалии с фамилией сына. "Очень уникальные эмоции. Спасибо", – так Мария подписала в Instagram совместное фото с Папой.
Напомним, что Франциск – аргентинец. Папа Римский является ярым футбольным болельщиком. Он поддерживает аргентинский Сан-Лоренсо и национальную сборную.
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