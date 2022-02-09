Мама Роналду подарувала Папі Римському футболку Кріша
16:18 - Читать на русском
Марія Долореш Авейру вирішила, що Франциск зрадіє футболці збірної Португалії.
Мама Роналду зустрілася з Папою на генеральній авдієнції у Ватикані та підготувала презент. Вона подарувала Франциску футболку збірної Португалії з прізвищем сина. "Дуже унікальні емоції. Дякую", – так Марія підписала в Instagram спільне фото з Папою.
Нагадаємо, що Франциск є аргентинцем. Папа Римський є затятим футбольним вболівальником. Він підтримує аргентинський Сан-Лоренсо та національну збірну.
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