Мама Роналду зустрілася з Папою на генеральній авдієнції у Ватикані та підготувала презент. Вона подарувала Франциску футболку збірної Португалії з прізвищем сина. "Дуже унікальні емоції. Дякую", – так Марія підписала в Instagram спільне фото з Папою.

Нагадаємо, що Франциск є аргентинцем. Папа Римський є затятим футбольним вболівальником. Він підтримує аргентинський Сан-Лоренсо та національну збірну.

Папа Римський подякував Мессі за пам'ятний подарунок