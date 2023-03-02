"У мене немає особистих досягнень в футболі. Коли я займався футболом, у мене не було таких умов, які є зараз. Коли я був у третьому класі, ми всім селом збирали металолом, щоб купити один шкіряний м'яч на школу.

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Я його беріг, щоб десь не подряпати, не пробити. Коли ми його пробили, то довелось вирізати той кубик, вставляти камеру, зашивати. Якби у мене тоді були ті умови для заняття футбол, що є зараз, я точно десь грав би.

А так у мене не вийшло стати футболістом. Хоча, коли я пішов вчитися в технікум у Кривому Розі, я від технікуму грав за Авангард (від криворізького гірничо-збігічувального комбінату, – прим.). Тренери побачили, що з мене може вийти футболіст, але я не зміг, бо мати мене не відпустила у спортивну школу. Їй сказали, що мене перевели з Кривого Рогу у Донецьк, де я буду жити і тренуватись з ухилом на футбол. Вона думала, що Донецьк – це Африка.

Вона 44 роки проробила дояркою і, мабуть, погано знала географію. Сказала, що я нікуди не поїду. Вона мене не відпустила. У мене не вийшло стати футболістом, а любов до футболу не зникла. Тому я вирішив розвивати себе як президент футбольного клубу, вкладаючи гроші у футбол", – сказав Поворознюк в ефірі свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, перед стартом другої частини сезону Інгулець йде у турнірній таблиці УПЛ чотирнадцятим, маючи у своєму активі 13 очок.

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