Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував свої незрозумілі дії, з яких почався камбек проти Мальти (3:1) у відборі Євро-2024.

Хавбек "синьо-жовтих" вийшов на ударну позицію, але дещо незграбно буцнув м'яч повз ворота. На щастя, гравець мальтійців Пол Мбонг сам завершив атаку голом для України.

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"Я не бив, а віддавав передачу. Як то кажуть, хороша передача не пропадає. Там десь Ванат був поруч. Але я вже вийшов на такий рівень, що захисники самі забивають у свої ворота з моїх передач", – пожартував Судаков у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, у попередньому турі проти Північної Македонії 21-річному хавбеку також пощастило, коли рикошет дозволив йому відзначитися дебютним голом за національну збірну.

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