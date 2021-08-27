Чемпіонат Іспанії 2020/21, 3-й тур

Мальорка – Еспаньйол – 1:0

Гол: Родрігес, 27

Вилучення: Гомес, 90+5

Валенсія – Алавес – початок о 23:15

Еспаньйол на виїзді зустрічався із Мальоркою. У середині першого тайму господарі вийшли уперед – Родрігес отримав діагональ на межі штрафного майданчика й миттєво закрутив під праву стійку. "Папуги" одразу кинулись в атаку, щоб відновити рівновагу, й до перерви навіть зуміли створити кілька непоганих моментів, однак реалізувати їх не змогли.

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У другому таймі гості відновили спроби зрівняти рахунок, але забити ніяк не вдавалось. Гравці Мальорки впевнено грали у захисті, ще й всіма способами намагались затягувати час. Зрештою, матч так і добіг кінця із рахунком 1:0 на користь господарів.

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