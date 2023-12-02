В субботу 15-й тур чемпионата Испании продолжили несколько поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 15-й тур

Атлетик – Райо Вальекано – 4:0

Голы: Гурусета, 22, Эспино, 47 (аг.), Вильямс И., 64, Вильямс Н., 68

Осасуна – Реал Сосьєдад – начало матча в 22:00

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Атлетик продолжил беспроигрышную серию в чемпионате, на этот раз поиздевавшись над Райо Вальекано. Уже в начале встречи Гурусета вывел басков вперед, но арбитр усмотрел офсайд и гол отменил. Вскоре Горка расписался в воротах соперника во второй раз – на этот раз уже без претензий от судьи.

Сразу после перерыва Эспино фактически снял вопрос о победителе, срезав мяч в собственные ворота. В середине тайма свое слово сказали братья Вильямсы, в течение 4 минут поочередно добив соперника. Победа принесла Атлетику 28 очков и закрепила на пятой строчке турнирной таблицы, Райо с 19-ю пунктами опустился на одиннадцатую ступень.

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