В рамках програми дня у 15-му турі Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 15-й тур

Мальорка – Алавес – 0:0

Альмерія – Бетіс – 0:0

Вилучення: Бельєрін, 27 (Бетіс, червона картка)

Севілья – Вільяреал – початок о 19:30

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Мальорка у рідних стінах розписала нульову нічию з Алавесом. Цей результат допоміг відірватись від зони вильоту на три очки, однак навряд чи він тішить господарів. Підопічні Хав'єра Агірре не знають перемог у Ла Лізі протягом 10-ти турів поспіль, та і загалом вони виграли лишень один матч у сезоні. Баски, своєю чергою, тримаються в середині таблиці.

Альмерія на своєму полі розійшлась миром з Бетісом. Найгірша команда Ла Ліги, яка у поточному сезоні поки не знала смаку перемог, мала чудові шанси здобути першу звитягу. Розвиток подій на полі сприяв господарям: вже в середині тайму вони залишились у більшості – Бельєрін заробив вилучення за грубу гру.

Андалусійці володіли серйозною перевагою, а у другому таймі змарнували два стовідсоткові моменти, коли Баптістао і Мелеро влучили у поперечину. Зрештою, все завершилось миром. Альмерія з 4-ма балами залишилась останньою, а Бетіс з 25-ма пунктами сьомим.

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