Трансляция

Поединок между третьей и девятнадцатой командами лиги, который начнется в 14:30 по Киеву, смотрите на setantasports.com. Комментировать его будет Игорь Бойко.

Ориентировочные составы

Лидс: Мелье – Айлинг, Кристенсен, Вёбер, Фирпо – Маккенни, Рокко, Родриго, Форшоу, Харрисон – Бэмфорд.

Ньюкасл: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Бьорн – Жолинтон, Бруно Гимараес, Уиллок – Мерфи, Уилсон, Исаак.

Арбитры

Главный рефери – Саймон Хупер, ассистенты: Адриен Холмс и Марк Скоулз, четвертый рефери – Грэм Скотт, судьи VAR: Нил Свобрик, Саймон Беннетт.

Текущая форма

Хоть команды и решают противоположные задачи, но каждая потеря очков может стать роковой. Ньюкасл близок к повторению достижения 20-летней давности, когда "сороки" с Аланом Ширером финишировали третьими в АПЛ.

В прошлом туре ребята Эдди Хау могли потерять промежуточное третье место – Ньюкасл дома проиграл Арсеналу (0:2). Однако вечером того же дня уступил и главный конкурент Манчестер Юнайтед (0:1 Вест Хэму). В настоящее время между Ньюкаслом и МЮ два пункта разницы. Не стоит забывать и о Ливерпуле, который идет пятым и проигрывает Ньюкаслу три очка (имея на игру больше).

Пожалуй, еще ценнее зачетные баллы для Лидса. Серия из шести матчей без побед (и только с одним очком за это время) опустила "павлинов" на критическую 19-ю строчку. В последний раз Лидс выигрывал еще в начале апреля. Надежда, что назначение нового тренера Сэма Эллардайса встряхнет команду, пока не оправдалось. Впрочем, Большой Сэм провел в новой роли лишь один поединок против Манчестер Сити (1:2).

От спасительного 17-го места Лидс отделяет только два балла. И их вполне реально отыграть в заключительных трех турах. Но начать изменять ситуацию следует немедленно. Иначе может быть слишком поздно.

История противостояний

После возвращения в АПЛ команды провели между собой пять матчей, в которых преимущество у Лидса. "Павлины" дважды побеждали, еще столько же раз была зафиксирована ничья и однажды торжествовали "сороки". Правда, в последних трех очных встречах Лидс не может выиграть. В первом круге болельщики на "Сент-Джеймс Парк" голов не увидели.

Интересно, что субботняя игра станет юбилейной, сотой, в летописи противостояний этих клубов. Первый матч между Лидсом и Ньюкаслом датирован 1924 годом!

Кадровая ситуация

Обе команды имеют схожие проблемы с травмированными. Скорее всего, в этом сезоне уже не сыграет восстанавливающийся после повреждения колена Эмиль Крафт. По меньшей мере, на месяц выбыли Шон Лонгстафф и Джамал Ласселс. С октября за основу Ньюкасла не играет Райан Фрейзер (из-за неудовлетворительной формы отправлен в команду U23).

Главная потеря для Лидса – травма Луиса Синистерры. Колумбиец не поможет своей команде в заключительных поединках сезона, как и защитник Стюарт Даллас. Всё ещё не работает в общей группе Тайлер Адамс. Зато вот-вот должен вернуться на поле защитник Лайам Купер.