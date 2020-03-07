Мальорка на выезде переиграла Эйбар: 27-й тур Ла Лиги, суббота

Эйбар в домашнем матче уступил Мальорке. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании, 27-тур

Эйбар – Мальорка – 1:2

Голы: Бигас , 90+2 – Родригес, 42, Кубо, 78

Атлетико – Севилья – начало в 17:00

Хетафе – Сельта – начало в 22:00

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Испанский уикенд открыл поединок Эйбар – Мальорка. Первый интересный момент и сразу гол зрители увидели аж на 42-й минуте. Родригес реализовал штрафной удар, искусно закрутив его под левую стойку без шансов для голкипера.

После перерыва темп игры ускорился, а моменты возникали вблизи обоих ворот. На 65-й Кучо потерял замечательный момент, пробив мимо левой стойки из пределов штрафной. Наказание за расточительность пришло на 78-й минуте. Кубо получил передачу на линии штрафной, вышел на ударную позицию и технично пробил низом точно под левую штангу. Под занавес встречи Бигас головой замкнул прострел в штрафную – 1:2. Благодаря этой победе Мальорка с 25 очками занимает восемнадцатое место в турнирной таблице, зато Эйбар с 27-ю пунктами остался на 16-й строчке первенства.

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