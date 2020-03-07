Мальорка на виїзді переграла Ейбар: 27-й тур Ла Ліги, субота

Ейбар у домашньому матчі поступився Мальорці. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 27-тур

Ейбар – Мальорка – 1:2

Голи: Бігас , 90+2 – Родрігес, 42, Кубо, 78

Атлетіко – Севілья – початок о 17:00

Хетафе – Сельта – початок о 22:00

Валенсія розписала результативну нічию з Алавесом

Іспанський вікенд відкрив поєдинок Ейбар – Мальорка. Перший цікавий момент і відразу гол глядачі побачили аж на 42-й хвилині. Родрігес реалізував штрафний удар, майстерно закрутивши його під ліву стійку без шансів для голкіпера.

Після перерви темп гри пришвидшився, а моменти виникали поблизу обох воріт. На 65-й Кучо змарнував чудовий момент, пробивши повз ліву стійку з меж штрафного майданчика. Покарання за марнотратство прийшло на 78-й хвилині. Кубо отримав передачу на лінії штрафного, вийшов на ударну позицію і технічно пробив низом точнісінько під ліву стійку. Під завісу зустрічі Бігас головою замкнув простріл у штрафний майданчик – 1:2. Завдяки цій перемозі Мальорка із 25-ма очками посідає 18-у сходинку у турнірній таблиці, натомість Ейбар із 27-ма пунктами залишився на 16-й сходинці першості.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ