Мальорка – Барселона: Сетьен оценил готовность Месси к рестарту Ла Лиги

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен оценил состояние капитана каталонцев Лионеля Месси перед матчем 28-го тура чемпионата Испании с Мальоркой.

"Мы должны думать о победе над Мальоркой и сохранении своего преимущества. Если Реал выиграет, интрига может сохраняться до последнего тура.

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Я предпочитаю играть раньше конкурентов, потому что, если вы победили, то домашнее задание считается выполненным. А если проиграли, то можно ожидать осечки соперника. Правда в том, что я мало беспокоюсь о конкурентах.

Месси здесь для того, чтобы играть, с ним все в порядке. Он хорошо тренировался, проблем нет. Лео из тех игроков, которые умеют дозировать нагрузки, когда это необходимо. Чем дольше он находится на поле, тем лучше", – цитирует Сетьена Marca.

Напомним, матч Мальорка – Барселона состоится 13 июня. Начало встречи в 23:00. Эта игра станет первой для команд после остановки сезона из-за пандемии коронавируса.

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